شكرا لقرائتكم خبر عن بوبا العربية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بوبا العربية (8210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها -1.93% بما يعادل -1.60 نقطة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 88.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 69.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.00 ومستوى المقاومة 88.10.