شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام تكنولوجيا جديدة لأول مرة فى مصر لتعظيم ثروات الملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم قريبا ولأول مرة في مصر استخدام تكنولوجيا جديدة لاستخراج وفصل العناصر الكيماوية الهامة من المحلول المر فى ملاحات مصر .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها تكنولوجيا جديدة في هذا المجال تمكنها من فصل العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وغيرها من المحلول المر الذى هو ناتج عملية تصنيع الملح، لافتا إنه سيتم التعاون بين شركة المكس للملاحات، إحدى الشركات التابعة لنا، وبين الهيئة العربية للتصنيع في تطبيق هذا المشروع فى ملاحة المكس الفترة المقبلة بما يعظم من موارد الملاحات.

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أوضح إنه في حال نجاح تلك التجربة، سيتم تعميمها على ملاحات شركة النصر للملاحات، ولا سيما أن استخراج تلك الأملاح يمثل ثروة كبيرة للملاحات، ويضيف قيمة مضافة كبيرة للصناعة، حيث تدخل تلك العناصر في الصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الهامة.

أشار رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن تلك الصناعة تحتاج أولا إلى استثمارات كبيرة، وثانيا تحتاج إلى من يملك التكنولوجيا، وهو ما وجدناه بالفعل لدى الهيئة العربية للتصنيع التي سنشاركها في هذا المشروع.

وحول متطلبات تنفيذ المشروع، أوضح إنه من المهم أن تكون الملاحة كبيرة، ولديها قدرة كبيرة على إنتاج المحلول المر، بحيث يكون المشروع، ذو جدوى اقتصادية، وهو ما تملكه الملاحات التابعة لنا بالفعل.