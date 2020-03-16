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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة في الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 20.5% مقابل ارتفاع 8.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.0%.
كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تراجعاً 13.5% مقابل ارتفاع 6.9% في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.
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