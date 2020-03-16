شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يرتفع 0.89% في بداية التعامل والان نبدء بالتفاصيل

صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وارتفع نيكي 0.89 في المئة مسجلا 17586.08 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 في المئة إلى 1268.39 نقطة.

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