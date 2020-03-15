شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: لأول مرة حصر المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يجرى حصر المصانع المتعثرة على مستوي الجمهورية ونجري اجتماعات مستمرة ليس الغرض منها تسوية المديونيات فقط، لكن الهدف إعادة تشغيلها وكذلك حصر المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية ومعرفة عدد الموردين، والعمل على رفع إنتاجية هذه المصانع، ونستهدف المصانع كثيفة العمالة، ونقوم بزيارة المصانع بشكل مستمر لمعرفة سبل إعادة تشغيل المصانع وحل مشكلاتهم مع كافة الجهات.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، المنعقدة مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة فى ظل التحديات الراهنة"أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية،

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واوضحت أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.