شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف لـ 15 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 15-3-2020 من أهمها تصريحات وزير المالية المتعلقة بتدبير الـ100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين وزيادة الرواتب.

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويأتي هذا في ضوء مساعي الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢2020-2021؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.

وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥% بدلاً من ١٠%؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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وحضر اللقاء المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورانج مصر، وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندسحازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.

طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.31%، فيما بلغ أعلى عائد 14.351%، وسجل أقل عائد 13.999.%

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.713%، في حين سجل أعلى عائد 15.2%، وأقل عائد 13.75%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة3.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.653%، في حين بلغ أعلى سعر14.7%، وأقل سعر 14.34%.

قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد يعد من أفضل الموانئ المصنفة على مستوى العالم فى تجارة الترانزيت لما يتمتع به من مميزات كثيرة مرتبطة بالظروف المكانية والموقع الجغرافى المميز على المدخل الشمالى لقناة السويس مع وجود قناة اقتراب جانبية لميناء شرق بورسعيد قرب قناة السويس تسمح بتسريع عمليات الشحن وبدخول السفن مباشرة إلى الميناء، لافتا إلى عمق الميناء الذى يساعد على استقبال السفن العملاقة مما ساهم فى زيادة حجم التداول بالميناء علاوة على أنفاق 3 يوليو التى ساهمت فى تقليل ساعات الانتظار وأعطت حياة للموقع، وإضافة قوية لعملية تشغيل الميناء بهذه القوة والمنافسة.

وأضاف المهندس يحيى زكى، فى حوار مع أحد القنوات الفضائية، أن عمليات إنشاء الأرصفة بطول 5 كم فيما يعرف بالمرحلة الأولى بتطوير ميناء شرق بورسعيد بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه تم التعاقد عليها جميعاً سواء الأرصفة الشرقية أو الغربية وحالياً تقوم الشركات المتعاقدة بالتجهيز للساحات الخلفية لمساحات الأرصفة التى تم التعاقد عليها مشيراً إلى أن بحلول 30 يونيو القادم سيتم بدء التشغيل لمحطة الصب الجاف فى الرصيف الشرقى بتكلفة 1.5مليار جنيه.