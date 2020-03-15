شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الجارحي تمنح السيدات العاملات بالمجموعة إجازة مدفوعة الأجر تقديراً للظروف الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المسئولية المجتمعية والدور الوطني لرجال الأعمال، وتماشياً مع سياسات الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، قرر محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منح السيدات العاملات بمصانع وشركات المجموعة أجازة مدفوعة الأجر دون التأثير على حوافزهم،بدءاً من اليوم وحتى نهاية شهر مارس، وذلك تقديراً لظروف النساء العاملات، ودعماً لخطة الدولة إجراءاتها الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصاً من إدارة المجموعة على مصلحة أبناء العاملات إنطلاقاً من إيمان إدارة المجموعة بمحورية دورة الأم العاملة داخل أسرتها في ظل تلك الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

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