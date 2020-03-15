شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المستشفى السعودي الألماني تُوصي بعدم توزيع أرباح عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن مُقترح عدم توزيع الأرباح يأتي لدعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً والاستمرار في تأهيل وتجديد مباني المستشفيات القائمة بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير وتحديث الأنظمة والأجهزة الطبية بالمستشفيات لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز استثماراتها في القطاع الطبي.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 97.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 172.3 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في تكلفة الرواتب نتيجة التعيينات الجديدة لمقدمي الخدمة الطبية والإداريين المتميزين وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية كما أدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفين.

كذلك ارتفعت مصاريف الإهلاك الناتجة عن أعمال تجديدات المستشفيات والإضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى. وارتفعت مصروفات ما قبل التشغيل لمستشفى الدمام والتي بلغت 8 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2019.