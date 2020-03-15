شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت المدينة ترتفع 61% خلال 2019 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 61.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 180.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 112.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 185 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 73.1 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات.

وارتفعت الإيرادات إلى 531.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 344.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 124.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.