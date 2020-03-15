بسبب عكارة النيل.. انقطاع المياه في الجيزة والقاهرة الجديدة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المحافظة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويأتي ذلك نظراً للتزايد المستمر لإرتفاع نسبة العكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة مما أدي الي عدم قدرة المروقات علي التخلص من العكارة وأحدث ذلك إنسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

والشركة إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة، بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الامر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد 15/3/2020 وذلك لحين إنخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.

وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:-

Advertisements

( المستثمرين الجنوبية والشمالية_ جميع مناطق اسكان العائلى _ المنطقة الصناعية _ ابوالهول _ الامتداد الجنوبى والاندلس ودار مصر الاندلس _النرجس فيلات وعمارات _ القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة _ اللوتس _ مناطق الجامعة الامريكية _ مناطق الإمتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة -القرنفل -دار مصر القرنفل _ الرحاب 2 _ مدينتى )

علما بأنه سوف يتم ضخ المياه من الان من خلال خزانات المحطات التى تكفى احتياجات المدينة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

ويوجد سيارات تابعة لجهاز المدينة محملة بمياه الشرب لطلب السيارة برجاء الاتصال برقم 15100.

شركة مياه القاهرة تكشف حقيقة قطع المياه لمدة 3 أيام

نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المحافظة لمدة 3 أيام، مؤكدة أن ما تم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت في بيان، أن الشركة ترجو من السادة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات.