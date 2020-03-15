شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء القمح الصلد يبلغ الحجم الاسمي المقرر فيها 50 ألف طن.

وتغلق المناقصة يوم الثلاثاء 17 مارس على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 مارس، حسبما ذكرت المصادر.

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وتطلب الجزائر الشحن خلال إبريل.

تكون الكميات في مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وغالبا ما يشتري البلد أكثر منها.

وطرحت الجزائر مناقصة أخرى لشراء 50 ألف طن من علف الشعير، والكمية هنا اسمية أيضا.