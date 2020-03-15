شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل لمحطة الصب الجاف بميناء شرق بورسعيد 30 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد يعد من أفضل الموانئ المصنفة على مستوى العالم فى تجارة الترانزيت لما يتمتع به من مميزات كثيرة مرتبطة بالظروف المكانية والموقع الجغرافى المميز على المدخل الشمالى لقناة السويس مع وجود قناة اقتراب جانبية لميناء شرق بورسعيد قرب قناة السويس تسمح بتسريع عمليات الشحن وبدخول السفن مباشرة إلى الميناء، لافتا إلى عمق الميناء الذى يساعد على استقبال السفن العملاقة مما ساهم فى زيادة حجم التداول بالميناء علاوة على أنفاق 3 يوليو التى ساهمت فى تقليل ساعات الانتظار وأعطت حياة للموقع، وإضافة قوية لعملية تشغيل الميناء بهذه القوة والمنافسة.

وأضاف المهندس يحيى زكى، فى حوار مع أحد القنوات الفضائية، أن عمليات إنشاء الأرصفة بطول 5 كم فيما يعرف بالمرحلة الأولى بتطوير ميناء شرق بورسعيد بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه تم التعاقد عليها جميعاً سواء الأرصفة الشرقية أو الغربية وحالياً تقوم الشركات المتعاقدة بالتجهيز للساحات الخلفية لمساحات الأرصفة التى تم التعاقد عليها مشيراً إلى أن بحلول 30 يونيو القادم سيتم بدء التشغيل لمحطة الصب الجاف فى الرصيف الشرقى بتكلفة 1.5مليار جنيه.

كما أضاف زكى إنه تم العمل فى ميناء غرب بورسعيد على عملية تنشيط سياحة رحلة اليوم الواحد من خلال استقبال السفن "الكروز" وتنظيم جولات للوفود فى بورسعيد والقاهرة وهو ما لاقى اهتمام كبير من جانب الوفود.

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وعن أهم المشروعات فى منطقة السخنة صرح رئيس المنطقة الاقتصادية أن الحوض الثانى يعد من أهم المشروعات فى منطقة العين السخنة بتكلفة 500 مليون دولار والتى ستزيد من الطاقة الاستيعابية للميناء والتى ستبدأ فى التشغيل والعمل الفعلى بعدما تم تركيب الأوناش وتوصيلها كهربائياً فى غضون شهرين، بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى التى يتم التفاوض عليها حالياً سواء فى الصناعات الثقيلة أو صناعات البتروكيماويات.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أننا ننشد حالياً فى المنطقة الاقتصادية خلال الخطة الخمسية الثانية بعد عملية تجهيز وتطوير البنية التحتية خلال الخمس سنوات الأولى من إنشاء المنطقة استقطاب نوعية معينة من الصناعات التى تضيف للمنطقة، وتحسين بيئة الأعمال ونيل ثقة المستثمر المصرى والأجنبى والإسراع فى وتيرة العمل بمعدل يفوق وتيرة الأعمال فى الاستثمار فى الدولة.

وعن الإجراءات الاحترازية فيما يخص المنطقة الصناعية الصينية فى العين السخنة أشاد المهندس يحيى زكى بالتعاون الذى يجرى بين محافظة السويس ومديرية الصحة والطب الوقائى والجهات المعنية والجانب الصينى مع المنطقة الاقتصادية لمواجهة هذا الفيروس والاستعداد لتجنب المخاطر الناجمة عنه والحفاظ على الصحة العامة لكل الموجودين بالمنطقة.