شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بافتتاح الأسبوع بسبب كورونا..و"دبى" تخسر 7.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بالتزامن مع تزايد حالة الهلع والخوف الشديد من قبل المتداولين من الآثار السلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للجلسة الثالثة على التوالى، بنسبة 1.1%، وانخفضت بورصة دبى بنسبة 3.38%، وخسر رأس المال السوقى 7.55 مليار درهم، ودفع سهم البنك الأهلي المتحد بورصة البحرين للمنطقة الحمراء، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، فى أولى أيام تداولها.





بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.1% خاسرا 69.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6287.36 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.92% خاسرا 330.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5252.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 211.2 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفع 40 سهما، فيما تراجع 146 سهما.

وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.44%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.70%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.89%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.15%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات البنوك بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.68%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%.

وجاء سهم "سدافكو"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 3.85%، ثم سهم باعظيم بنسبة 3.42%، فيما جاء سهم "أسمنت اليمامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "وقت اللياقة،" بنسبة 9.95%.





بورصة الكويت

استأنفت بورصة الكويت، تعاملاتها خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 5.48% خاسرا 268.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4636.06 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 6.51% خاسراً 341.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4904.74 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.91% خاسراً 123.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4111.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.36%، خاسرا 185.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.06 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 156.4 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتى عبر 8859 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 6.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.38%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.82%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.60%.

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وجاء سهم "شركة الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.67% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 22.39%، ثم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 17.39%.





بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.52% خاسرا 21.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1414.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 78.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.90%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.69%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 12.19% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.62%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%.





بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.38% خاسرا 68.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1963.26 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 320.1 مليون سهم محققة ما قيمته 288 مليون درهم من خلال تنفيذ 4584 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 21 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.78%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.01%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.21%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.45%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.87%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 14.2 مليون ورقة بقيمة 63.5 مليون درهم، واستقر السهم.