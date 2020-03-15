شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشركات الموقوفة بالبورصة إلى 117 سهما بسبب تراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت عدد الشركات التى تم إيقاف تداولها، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة 10 دقائق بسبب تراجعها بنسبة 5% إلى 117 شركة، وذلك بسبب الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة المصرية، تجاوزها نسبة التراجع بنسبة الـ5%، وتم إيقاف 99 سهم، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، حديد عز، القلعة للاستشارات المالية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للاتصالات، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، البنك التجارى الدولى، أوراسكوم للتنمية مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المالية والصناعية المصرية، جى بى اوتو، القاهرة للدواجن، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شركة مستشفى كليوباترا، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية.

وتم إيقاف تداول أسهم البنك المصرى لتنمية الصادرات، العبوات الطبية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، البنك المصرى الخليجى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المجموعة المصرية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سيدى كرير للبتروكيماويات، مجموعة بورتو القابضة، بنك قناة السويس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، النساجون الشرقيون للسجاد، الخدمات الملاحية والبترولية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، آسيك للتعدين-اسكوم، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلى للتنمية والاستثمار.

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وتم أيضا إيقاف تداول مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنك كريدي أجريكول، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، القابضة المصرية الكويتية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، الشمس للإسكان والتعمير، جنوب الوادى للأسمنت، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للأسمنت قنا، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، غاز مصر، السويس للأسمنت، مصرف أبو ظبى الإسلامى، الدولية للمحاصيل الزراعية.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصينى، اودن للاستثمارات المالية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، مصر للألومنيوم، الملتقى العربى للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية لخدمات النقل، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مجموعة عامر القابضة، دايس للملابس الجاهزة.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ العرفة للاستثمارات والاستشارات، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، جهينة للصناعات الغذائية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن مصر الوسطى، الحديثة للمواد العازلة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العز للسيراميك والبورسلين، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، عبر المحيطات للسياحة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الدلتا للسكر، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العبور للاستثمار العقارى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنك التعمير والاسكان، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، ابن سينا فارما، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، مطاحن مصر العليا، مستشفى النزهة الدولى، جلاكسو سميثكلاين، عبور لاند للصناعات الغذائية.