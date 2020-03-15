شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 24 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10مليارات جنيه بمتوسط عائد 14.31%، فيما بلغ أعلى عائد 14.351%، وسجل أقل عائد 13.999.%

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وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.713%، في حين سجل أعلى عائد 15.2%، وأقل عائد 13.75%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة3.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.653%، في حين بلغ أعلى سعر14.7%، وأقل سعر 14.34%.