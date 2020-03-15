شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج "أوبك" بواقع 1.56 مليون برميل يوميا منذ بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 27.772 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير بتراجع قدره 1.56 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بمعدل الإنتاج في ديسمبر 2019، وفقا لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها المنظمة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أن التراجع في الإنتاج جاء في ظل انخفاض الطلب على النفط نتيجة بعض العوامل الجيوسياسية التي تشهدها بعض البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وذلك بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري وهو الأمر الذي أثر على حجم الطلب خاصة في الدول الصناعية وفي مقدمتها الصين بؤرة انتشار المرض.
وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض يشهدها إنتاج المنظمة التي فشلت في التوصل خلال الاجتماع التقييمي الذي عقدته في مارس الجاري بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين في فينا للنظر في قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذي اتخذته في وقت سابق من العام الماضي.
ورغم انخفاض الإنتاج إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على الأسعار التي هبطت بحسب إحصائيات "أوبك" خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 10 دولارات للبرميل وبنسبة 15 % مقارنة مع يناير الذي سبق.
وانخفض إنتاج المنظمة في يناير من العام الجاري إلى 28.859 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 29.368 مليون برميل في ديسمبر 2019
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