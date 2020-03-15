شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية اليوم الأحد إن الصين ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجارى والقروض الاستهلاكية فى محاولة لمساعدة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم على التعافى من تأثير تفشى فيروس كورونا.

وأضاف يى يوان مسؤول أبحاث السياسات فى اللجنة خلال مؤتمر صحفى اليوم أن التجارة الخارجية تواجه "صعوبات كبيرة نسبيا" إذ لم يتم بعد احتواء الوباء فى أنحاء العالم.

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وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجارى لدعم استقرار الوضع.

كان البنك المركزى الصينى أقر بالفعل اعتبارا من 13 مارس حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات، بما فى ذلك تلك التى تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.

وصرح سون قوه فنغ رئيس قسم السياسة النقدية فى بنك الشعب الصينى (البنك المركزي)، خلال نفس المؤتمر الصحفي، أن البنوك المحلية أصدرت 107.5 مليار يوان أخرى على شكل قروض بمعدلات فائدة تفضيلية للشركات الصغيرة والشركات الزراعية.