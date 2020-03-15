شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح باعظيم التجارية ترتفع 0.8% وإدارتها تُوصي بتويع 1.6 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات.

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وارتفعت الإيرادات إلى 304.5 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 302.4 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 16.2 مليون ريال، بواقع 1.6 ريال للسهم، وبما نسبته 16% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الثاني بسبب موسمية رمضان.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.