شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بأرامكو: التوزيعات السنوية الأعلى عالمياً والأرباح ليس لها مثيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد هاشم الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية لدى أرامكو السعودية، إن حجم التوزيعات التي أقرتها أرامكو لعام 2019، تعد أعلى من توزيع أي شركة مدرجة في العالم.

وأضاف أن توزيعات أرباح الشركة لعام 2019 بالكامل فاق 274 مليار ريال، وتعدت الأرباح الموزعة للربع الرابع من عام 2019، نحو 50 مليار ريال، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن صافي ربح الشركة، يعد "أكبر ربح لشركة في قطاع الطاقة، وليس له مثيل على مستوى العالم".

وكشفت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن تراجع أرباحها في العام 2019 وبنسبة 20.6% بالغة 330.69 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

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وأعلن مجلس إدارة شركة أرامكو عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.8 مليار ريال، وهذه الأرباح تمثل حصة نسبية لأرباح آخر 27 يوم من 2019،

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7%، عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.