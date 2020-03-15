شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو السعودية تتراجع 21% العام الماضي إلى 331 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها في العام 2019 وبنسبة 20.6%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغ 674.87 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية 416.52 مليار ريال خلال العام 2018، وبتراجع نسبته 21.15%.

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وعزت الشركة الانخفاض في التراجع إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).

وتراجعت الإيرادات إلى 1,105.7 مليار ريال في 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1,194.38 مليار ريال بالعام 2018.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق عن تحقيقها أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وتعادل أرباح أرامكو في 9 أشهر تقريباً الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بأسواق الخليج مجتمعة وفي العام 2018 كاملا دولار أمريكي البالغة 68.6 مليار دولاوالتي كانت بدورها مرتفعة وبنسبة 3.5% عن أرباح العام 2017 التي بلغت 66.3 مليار دولار أمريكي.