شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تُقرر توزيع 14.8 مليار ريال كأرباح عن أقل من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال (3.94 مليار دولار)، للفترة من 5 حتى 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه هي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وبحسب البيان، سيتم توزيع الأرباح على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.0738 ريال للسهم.

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هذا ويُستحق توزيع الأرباح بنهاية تداول يوم 18 مارس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من 31 مارس الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات تُمثل جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال (13.39 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).