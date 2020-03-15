شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "الاتصال المرئي" .. محافظو البنوك المركزية بالخليج يبحثون آثار "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

بناء على دعوة من محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك انطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.

وقد استُعرضت خلال الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) المتوقعة على هذا القطاع، التي شملت برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل، وقد أبدى أصحاب المعالي والسعادة ارتياحهم لهذه الخطوات والاجراءات والتدابير التي سوف تسهم بمشيئة الله في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.

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وقد أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس و قدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

كما أكدوا على استمرار مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة إلى التصدي لفيروس كورنا الجديد.

ووجهوا الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورنا الجديد (COVID-19) يتم تزويد الدول الأعضاء بها.