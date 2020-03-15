شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم تمويل التجارة والقروض للتعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية اليوم الأحد ،إن الصين ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التجارة الخارجية تواجه "صعوبات كبيرة نسبيا" إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم.

وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع.

كان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتبارا من 13 مارس آذار حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات، بما في ذلك تلك التي تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.