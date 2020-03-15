شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم تمويل التجارة والقروض للتعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التجارة الخارجية تواجه "صعوبات كبيرة نسبيا" إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم.
وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع.
كان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتبارا من 13 مارس آذار حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات، بما في ذلك تلك التي تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.
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