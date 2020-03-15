شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل التدريجى بمصانع العاشر من رمضان بعد موجة الطقس السيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة العاشر من رمضان، عودة تدريجية للمصانع للعمل اليوم الأحد، عقب موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد بدءا من يوم الخميس الماضي، وحتى يوم أمس السبت.

وقال الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن هدوء الأحوال الجوية يوم أمس السبت ساعد بعض المصانع على الاستعداد لعودة العمل تدريجيا لخطوط الإنتاج، مشيرا إلى أن خسائر هذه الموجة السيئة كانت طفيفة وتم احتواءها بشكل يضمن عودة الإنتاج مرة أخرى.

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وتعرضت البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، استمرت حتى يوم أمس السبت، وطالبت الحكومة المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى، كما منحت العاملين إجازة بالمدارس والعاملين بالقطاعين العام والخاص.

واستبعد الدكتور صبحى نصر، اللجوء إلى منح الأمهات العاملات في المصانع إجازة خلال الأسبوعين المقبلين، بعد إعلان رئاسة الجمهورية تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وأعتبر أن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قرار له مبرراته للتعامل مع مخاوف انتشار فيروس كورونا في التجمعات المدرسية، ولكن منح الأمهات العاملات إجازة لمدة أسبوعين ليس له ما يبرره، مشيرا إلى أن الأمهات يعملن خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تستمر 3 أشهر مع وجود الأبناء في المنازل، بل على العكس فإن تواجد الأبناء في المنازل يطمئن الأمهات وليس العكس.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.