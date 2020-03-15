شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 15-3-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الاجازه الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، وتوقف حركة التداول على الذهب، ويأتي هذا الاستقرار بعد ثلاثة أيام من الانخفاض المتتالي، وبلغت قيمة التراجع في سعر الذهب أمس 10 جنيهات للجرام، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة بمصر 685 جنيها للجرام

هبوط سعر الذهب في مصر، الفترة الماضية جاء عقب تراجع حاد في سعر الذهب عالميا بنسبة تجاوزت 4 % حيث هبط الذهب من 1660 دولارا للأوقية الأسبوع الماضى إلى 1529 دولارا حتي أمس، الأمر الذى انعكس على الأسعار في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام. Advertisements الجنيه الذهب 5480 جنيها. أوقية الذهب 1529 دولارا.

وبشأن أسباب هبوط أسعار الذهب عالميا نهاية الأسبوع، فإن صعود الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس الجمعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وهو ما قلل الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6% في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55% على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا 8% على الأقل للأسبوع بأكمله، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36% ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 % مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35% إلى 7874.88 نقطة، وفق رويترز.