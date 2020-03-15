شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة حدائق أكتوبر ‬: جارى الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫استقبل المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الدكتورة نجوي عبد المعطى، مدير الإدارة التعليمية بنطاق مدن( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة)، والوفد المرفق لها، لمناقشة الاحتياجات المستقبلية وسبل تطوير منظومة التعليم بمدينة حدائق أكتوبر، لإنشاء إدارة تعليمية مستقلة بالمدينة، وذلك بحضور عددٍ من المواطنين ورؤساء اتحادات الشاغلين بالمناطق المختلفة بالمدينة.‬

وأكد المهندس أشرف فتحى محمود، خلال اللقاء، استعداد جهاز المدينة لتقديم المساعدة وتذليل العقبات من أجل المساهمة فى تطوير العملية التعليمية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الثانوى، ومدرسة للتعليم الأساسى بمنطقتى (266 عمارة) و(1185 عمارة) "إسكان اجتماعى"، تمهيداً لتشغيلها مطلع العام الدراسى الجديد، كما أنه جارٍ تنفيذ 6 مدارس أخرى للتعليم الأساسى بنسب إنجازٍ متقدمة.‬

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‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مد جسور التواصل المباشر مع المسئولين بمختلف الجهات والمواطنين بالمدن الجديدة، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.‬

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن لجنة سحب الأراضى قامت بتفيذ عدد من قرارات السحب، وأصبحت الأراضى فى حوزة الجهاز، موضحاً أن القرارات التى تم تنفيذها، شملت، سحب 25 فداناً من قطعة الأرض رقم 37، والمُخصصة لإحدى الشركات نظر لعدم الالتزام بسداد قيمة الأرض وعدم إثبات الجدية، وسحب قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 1.36 فدان والمخصصة لإحدى النقابات لعدم اثبات الجدية.

وأضاف: تم أيضاً تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات تغيير النشاط للوحدات السكنية بمنطقة ابني بيتك 2، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، وقوات من الأمن، وإدارتى التنمية والأحياء، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة فى التصدى لكل أشكال المخلفات، واسترداد حق الدولة.