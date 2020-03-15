شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: إزالة دور مخالف للاشتراطات البنائية بمنطقة غرب سوميد بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بقطعة الأرض رقم 8 بلوك 17/15بالمجاورة الثانية بمنطقة غرب سوميد بالمدينة، وكذا إيقاف التعامل على القطعة لمخالفتها الاشتراطات البنائية.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المخالفة تمثلت فى زيادة النسب البنائية بالقطعة عن المسموح به، وذلك بالمخالفة لاشتراطات التراخيص، وتم تحميل المالك تكاليف الإزالة على نفقته الخاصة، والتنبيه على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدورى والمتابعة لأعمال البناء كل فى نطاق الحى الخاص به، ورصد أى مخالفات بقطع الأراضى بالمدينة.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه لا يتم تقنين المخالفات التى تم تنفيذها بعد صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما أن جهاز المدينة يهيب بأصحاب قطع الأراضى عدم ارتكاب أى مخالفات ومراجعة جهاز المدينة فى حال طلب تعديلات وفى ضوء الاشتراطات والضوابط وقانون التصالح، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد أكد أنه تم تنفيذ عدد 3 قرارات سحب للمحال المخالفة بالحيين العاشر والثاني عشر بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين لجنة السحب وإدارة الأمن بجهاز المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ عدد 2 قرار سحب لمحلين بالحي العاشر بالمجاورة السادسة، وعدد ١ قرار لأحد المحال بالحي الثاني عشر بالمجاورة الثالثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وجار التنسيق مع إدارة الأمن لشن حملات مستمرة على جميع ألأحياء بالمدينة، مؤكداً أنه سيتم طرح تلك المحال من خلال مزاد علني سيتم الإعلان عنه في الموعد المحدد.