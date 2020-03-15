شكرا لقرائتكم خبر عن 63.8 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأحد، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2018/2019، ومن أهم مؤشراتها صول إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية إلى 149.8مليون طن مترى عام 2018/2019 مقابل 136.9 مليون طن مترى عام 2017/ 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.
وبلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن مترى عام 2018/ 2019، بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيه مقابل 385.1 ألف طن مترى عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 26.6% وهى تمثل اقل كميات تم نقلها.
وسجلت الكميات المنقولة باللوارى 27 مليون طن مترى عام 2018/2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 53 جنيه، مقابل 17.4 مليون طن مترى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 55%، فيما بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن مترى عام 2018 / 2019 وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 58.4 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8%.
وبلغ اعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 80 خط بإجمالي 5.8 ألف كم عام 2018/2019، كما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة "المنتجات البتروليـة، الزيت الخام، المتكثفات، البوتاجاز" بواسطة خطوط أنابيب البترول 55.5 مليون طن مترى عام 2018/2019، بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها "438، 278، 113، 349" جنيه مقابل 55.4 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪.
وأوضحت النشرة، أن الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات السـاحلية المستـأجرة بلغت نحو 5.9 مليون طن متري عام 2018/2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 126 جنيه مقابل 5.3 مليون طن متري عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.
وبلغت الكميات المنقولـة من الغاز الطبيعى 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019 منها 61.3 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 96.2%، و 2.5مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.8%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.03 جنية لكل منهما.
وبلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 1.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 21.9 مليار جنيه عام 2018/2019.
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