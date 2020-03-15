شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح أرامكو السنوية بسبب أسعار النفط.. وتوزع 14.8مليار ريال على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 1105.7 مليار ريال مقابل 1194.38 مليار ريال عام 2018 بنسبة انخفاض 7.424%، وبلغ صافى الربح 330.69 مليار ريال مقابل 416.52 مليار ريال العام الماضى بنسبة انخفاض 21.156%، فيما بلغ صافى ربح السهم 1.65 ريال مقابل 2.08 ريال.

وأرجعت أرامكو، فى بيان لبورصة السعودية، اليوم الأحد، الانخفاض في صافى الربح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).

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ونوهت إلى أنه أعيد تصنيف بعض مبالغ المقارنة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية. إلا أنه لم تؤثر إعادة التصنيف هذه على صافي الدخل الذي تم التقرير عنه سابقًا، وتشمل بعض مبيعات الزيت الخام والمشتريات ذات الصلة للمنتجات المكررة بمبلغ 12.24 مليار ريال سعودي (3.26 مليار دولار)، والتي يتم عرضها في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات ومشتريات وتعكس ترتيبات المتاجرة الحالية.

وفى سياق آخر كما ورد في نشرة الإصدار، أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال (3.94 مليار دولار)، وذلك للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال (13.39 مليار دولار).