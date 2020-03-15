شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.38 نقطة ليصل إلى مستوى 6357.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسرا 35.64 نقطة ليصل إلى مستوى 5560.11 نقطة،

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 59.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفع 102 سهما، فيما تراجع 73 سهما.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.44%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.09%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.50%.

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وجاء سهم "معادن"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 4.83%، ثم سهم المستشفى السعودى الألمانى بنسبة 4.78%، ثم سهم تكافل الراجحى بنسبة 3.66%، فيما جاء سهم "وقت اللياقة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.95%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 7.41%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 5.91%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، لمساهميها أنه قد تم إغلاق جميع مراكزها الترفيهية في المملكة العربية السعودية مؤقتا إعتبارا من يوم الأحد 15 مارس 2020م وحتى إشعار أخر، كما أن الشركة بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق مراكزها الترفيهية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

جاء ذلك بعد قرار وزارة الشؤون البلدية و القروية الخاص بتعليق الأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية وخارجها وإيقاف الأماكن المخصصة للألعاب مؤقتا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020م وحتى إشعار أخر وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من مخاطر انتشاره وحفاظاَ على صحة المواطنين والمقيمين.