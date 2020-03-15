شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. وإدارة البورصة تغلق المبنى أمام المتعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت بورصة الكويت، تعاملاتها خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط هبوط 9 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 5.05% خاسرا 246.97 نقطة ليصل إلى مستوى 4657.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 5.87% خاسراً 307.75 نقطة ليصل إلى مستوى 4938.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.97% خاسراً 125.63 نقطة ليصل إلى مستوى 4108.77 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 4.39%، خاسرا 186.19 نقطة ليصل إلى مستوى 4055.98 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 66.7 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 2822 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 7.02%، ثم قطاع العقار بنسبة 5.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.61%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.35%.

وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 9.91%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.84%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت بورتلاند كويت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.97% ثم شركة المزايا القابضة بنسبة 14.06%، ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 12.86%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن عدة قرارات وخطوات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات من وزارة الصحة، وهى إغلاق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفيا بالوسيط، تعقيم مبنى بورصة الكويت بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع، تخفيض عدد العاملين فى البورصة بالحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية، ومنع العاملين ببورصة الكويت أو شركات الوساطة ممن تنطبق عليه شروط الحجر المنزلى من العمل.

كما ألزمت بورصة الكويت، شركات الوساطة بوضع معقمات للعاملين، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة مع متابعتها يوميا لأى تطورات ومتغيرات.