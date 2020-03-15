شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.66%..ومصرف البحرين يعرض قروضا بـ500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% رابحا 9.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.84 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 672 ألف سهم بقيمة 334.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 41.95% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 5.35%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.24% إلى 7.77% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 285.884 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن تفعيل مبادرة السلام الشاملة لمساندة ودعم عملائه، وبموجب المبادرة سيستفيد عملاء المصرف من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عروض عديدة تشمل القرض الحسن (قرض دون أرباح)، وزيادة فى السقف الائتمانى للبطاقات الائتمانية وتأجيل قسط التمويل لمن تنطبق عليهم الشروط، لن يتم احتساب أى رسوم إدارية على عروض مبادرة السلام.

وبحسب المصرف، بإمكان عملائه من الأفراد الحاصلين على تمويل من المصرف التقدم للحصول على قرض حسن بقيمة 500 دينار بحرينى، مع فترة سماح لتبدأ فترة تسديد دفعاته بعد شهر رمضان المقبل.