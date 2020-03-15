شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 5% بمستهل التعاملات ليهبط دونى مستوى 2000 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.99% خاسرا 101.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1929.90 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 74 مليون سهم محققة ما قيمته 93.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1405 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 22 سهما، بينما لم يستقر أى سهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 8.87%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 5.44%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 12.40%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.87%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.6 مليون ورقة بقيمة 25.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.01%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة، على انتخاب أحمد راشد الشامسى نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر فى حدود رأس المال المصرح من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 10 مليون درهم بسعر درهم واحد لكل سهم، بحيث يكون لكل مساهم حق أولوية يستحق بموجبه الاكتتاب فى سهم جديد لكل 3 أسهم يمتلكها، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة، على زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعد الانتهاء من زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 80 مليون درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلعية، وموافقة الجهات التنظيمية وعرض الزيادة على الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها القادم.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.24% إلى 7.77% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 285.884 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.