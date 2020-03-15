شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطوط الكويتية" توقف جميع رحلاتها التجارية باستثناء "الشحن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها التجارية فيما عدا رحلات الشحن لجميع شركات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 13 مارس الجاري، التزاماً بالقرار رقم 28 الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها بانتظار تعليمات السلطات الصحية المختصة للسماح لأعداد الرحلات المطلوب تشغيلها لإجلاء المواطنين من مختلف الجهات، وستقوم الشركة بالإعلان عن تلك الرحلات حال تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة من والقادمة إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة 13 مارس حتى إشعار آخر وذلك لتجنب انتشار الفيروس الصيني المستجد "كورونا".