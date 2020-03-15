شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تستأنف أعمالها اليوم.. و5% حد أقصى للهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مباشرة أعمالها ابتداءً من اليوم الأحد، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين وذلك تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن التدابير الاحترازية التي أصدرتها البورصة تأتي في إطار حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول.

وكانت البورصة قد عطلت أعمالها يوم الخميس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة تفشي كورونا، والتي شملت اعتبار الفترة من 12 مارس إلى 26 مارس عطلة رسمية في البلاد.

وتعد البورصة أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين أسوة بسائر البورصات العالمية حول العالم التي ما زالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة الوباء لفيروس كورونا».

وتعمل البورصة على تحسين بيئة التداول وذلك تمهيداً لدخول ترقية البورصة نهاية مايو القادم حيز التنفيذ وهو ما سيمثل خطوة إيجابية وداعمة لسوق المال والمتعاملين فيه، حيث من المتوقع دخول ما يقارب 6 مليارات دولار ما بين أموال نشطة وغير نشطة، علماً بأن تلك الترقية تعد أحد المكتسبات التي يتوجب على البورصة الحفاظ عليها لأنها تجعل السوق المالي الكويتي سوقاً ذا أداء منتظم.

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وتستند البورصة في موقفها الداعم لاستمرار التداول في البورصة إلى عدة اعتبارات أهمها اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة من خلال إغلاق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفياً بالوسيط.

وأشارت إلى تعقيم مبنى البورصة بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع وتخفيض عدد العاملين في البورصة بالحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية.

موضحة أنه سيتم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجراؤها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين أنّه سيتم إجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلية.

وقررّت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 مارس وحتى 19 مارس 2020 والتي تشمل خضوع التداول في السوق الرسمي للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

أما بالنسبة لأسوق (نقل الملكية - الصفقات الخاصة - نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة) سيتم تأجيلهم لمدة أسبوع.

وبالنسبة للتنفيذ الجبري، ذكرت البورصة أنه سيتم تأجيل جميع مزادات البيع المقرر عقدها خلال الأسبوع.