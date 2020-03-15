شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية : 15% زيادة إقبال المصريون على اللب والسودانى بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إعلان مجلس الوزراء والأرصاد الجوية الاجازات لمدة ٣ أيام تبدأ من الخميس نتيجة موجة الطقس غير المستقرة وكأنه دافع للمواطنين فى زيادة الاقبال على شراء التسالى والمشروبات الساخنة للسهر ليلا ومشاهدة سقوط الأمطار والأعاصير بعد تحذيرات الحكومة التزام المنازل ومنع الخروج، والتى ظهرت فى ارتفاع الاقبال على شراء القهوة واللب والسودانى بمعدلات تتراوح من 10 إلى 15% .

وقال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن الاقبال على شراء البن ومشتقاته من النسكافيه والشيكولاته البودر ارتفع بنحو 10 إلى 15% من المواطنين قبل موجة تغير الطقس من الأمطار والأعاصير مقارنة بحجم الاقبال العادى يوميا ، موضحا أن معظم محال البن شهدت زيادة فى المبيعات سواء قبل بدء موجة الأمطار أو بعد تحسن الجو بدءا من اليوم .

وأضاف فوزى فى تصريح خاص ل الخليج 365، أن الاقبال بوجه عام على المشروبات الساخنة يرتفع فى الشتاء عن الصيف بنحو 30% ، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس التي تجعل المستهلك يميل إلى تناول المشروبات الساخنة، لافتا إلى أن حجم الواردات من البن سنويا تقدر بـ 40 ألف طن، ويتم استيراده من دول أمريكا الجنوبية، وشرق أسيا.

وأضاف رئيس شعبة البن ، أن أسعار البن للمستهلك يتراوح من 90 حتى 110 جنيه للكيلو فى البن السادة، كما يتراوح من 120 حتى 140 جنيه للكيلو المحوج ، وتختلف الأسعار وفقا لجودة كل نوع ، موضحا أن سعر البن الأخضر الخام من جنوب شرق آسيا يتراوح من 1900 إلى 3500 دولار للطن ، وسعر الخام المستورد من أمريكا الجنوبية من 2500 إلى 5000 دولار للطن.

وعلق محمد السيد صاحب فروع محال التسالى ، أن المبيعات زادت بنحو 10% عن الأيام العادية على مدار العام منذ الأربعاء الماضى بعد إعلان الأرصاد الجوية خطورة تغير الأحوال الجوية وتجنب الخروج بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء أجازة رسمية يوم الخميس ، قائلا أن الاقبال من المواطنين كان كبيرا على اللب والسودانى ومختلف أنواع التسالى بنفس معدلات الاقبال فى أجازات العيد الرسمية من كل عام .

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وأشار إلى أن المواطنين حرصوا على شراء التسالى قبل التزامهم فى المنازل بسبب التخوف من موجة الطقس والأمطار، لافتا إلى أن هناك الكثير من المحال أغلقت مساء الخميس بعد ارتفاع معدلات الأمطار، وخلو الشوارع من المواطنين .

وفى نفس السياق ، ارتفع حجم الواردات من الفول السوداني خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق عليه وبلغت 153 مليون جنيه، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019، مقابل 126 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 27 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم اقبال المصريين على التسالي سنويا، كما قدر تقرير جهاز الإحصاء، حجم الواردات المصرية من الشيكولاتة والمحضرات الغذائية التي تحتوى على الكاكاو بنحو 129.5 مليون جنيه.

وقدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير حديث، حجم استيراد مصر من التسالي عام 2018 بنحو 109 آلاف و732 طنا، موزعة بين اللب الأبيض واللب السوري والكاجو ولب البطيخ ولب عباد الشمس ولب الكوسة والفستق العادي والفستق بدون قشر، والترمس.

وبلغ إجمالي استيراد مصر من اللب السوري نحو 61 ألفا و458 طنا، بالإضافة إلي 6370 طن مستورد من لب الكوسة و348 طنا من لب البطيخ، إلى جانب 670 طنا من اللب الأبيض و1042 طنا من الكاجو، فضلا عن 38 ألف طن من الترمس و1176 من الفتسق بقشره، و368 فستق بدون قشر.