شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 15 حتى 19 مارس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة معادن، ينساب، تبوك الزراعية، اليمامة للحديد، أسواق المزرعة.

وتنظر عمومية شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الأحد، في مُقترح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت عمومية شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، اليوم الأحد، على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من العام 2019، بنسبة 17.5% من رأس المال (ما يعادل 1.75 ريال للسهم).

Advertisements

وتبحث الجمعية العمومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح تخفيض رأس المال بنسبة 46.3% إلى 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال.

وتصوت عمومية شركة اليمامة للصناعات الحديدية، يوم الأربعاء المقبل، على مُقترح عدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2019، وذلك لعدم تحقيق الشركة لأرباح للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، يوم الخميس، توصية مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21 مارس الجاري ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20 مارس 2023.