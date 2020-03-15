شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر للسيارات تبدأ التفاوض مع الصينيين لتصنيع سيارة كهربية خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤل بشركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، أنه سيتم بدء التفاوض مع الصينيين لتصنيع سيارة كهربائية فى مصر ، وهى المفاوضات التى توقفت نتيجة انتشار الكورونا خاصة فى مدينة وهان الصينية التى انطلق منها الفيروس الفترة الماضية.

أضاف المصدر لـ" الخليج 365 " ، أنه كان من المقرر التوقيع المبدئى على الاتفاق بين الشركة وبين الشركة الصينية فى وهان خلال يناير الماضى ، لافتا إلى أن ظهور الكورونا في المدينة وما تبع ذلك من إجراءات صينية حالت دون اتمام الاتفاق .

وتوقع المصدر أن يتم إعادة التفاوض مع الجانب الصينى فى غضون شهرين .

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كان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام اصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات وقد تضمن القرار فصل منصبى رئيس الشركة عن العضو المنتدب إعمالاً لقواعد الحوكمة.

ويتضمن القرار تعيين المهندس وفاء فايز توفيلس رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة الشركة ، وتعيين المهندس هاني الخولي عضواً منتدباً متفرغاً لإدارة شركة النصر لصناعة السيارات

مما يذكر إنه سبق أن زار وفد وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة المعدنية وشركة النصر، مصانع الشركة الصينية ،الرائدة فى هذا المجال ، كما قام وفد الشركة الصينية برد الزيارة للوقوف على إمكانيات شركة النصر لتصنيع السيارات الكهربائية ، وتفقد مصانعها .