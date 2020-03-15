شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يقلص بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مصرف الإنماء (1150) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 18.30، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على تراجع بلغت نسبتها -2.00% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.16، ليستهدف مستوى الدعم 18.30 مرة أخرى استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 21.16
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