شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.80 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 56.80، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المستوى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 56.80، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 49.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.72 ومستوى المقاومة 56.80.