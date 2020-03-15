دار الأركان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 15-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم دار الأركان (4300) بتحويل خسائره المبكرة في آخر جلساته لأرباح عند الإغلاق، فقد سجل السهم أدنى سعر له عند 8.27، ليرتد منه صعوداً ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 1.58% بما يعادل 0.14 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من صعود السهم إلا أنه يظل يتداول بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.20، ليستهدف مستوى الدعم 8.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.40 ومستوى المقاومة 9.38.
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