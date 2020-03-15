شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سقط سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وبضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.86% بما يعادل -1.30 نقطة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب عند 11.62.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.62 ومستوى المقاومة 13.00.
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