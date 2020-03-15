شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب انخفض خلالها بنسبة بلغت -3.48% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بانخفاض تدريجي ملحوظ بأحجام التداول. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 10.55 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.55 ومستوى المقاومة 12.00.

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