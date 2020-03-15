شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليسجل أدنى سعر له عند 7.14، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره ويغلق على تراجع بلغت نسبته 2.47% بما يعادل -0.19 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.48، ليستهدف مستوى الدعم 7.08 من جديد استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.08 ومستوى المقاومة 8.48.