شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من دعم محوري – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما السابقة، ليسجل السم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.61% بما يعادل -1.25 نقطة، أمام محاولة السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 32.00، طيلة ثبات المقاومة 36.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.45.