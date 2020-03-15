شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يسجل أدنى سعر قياسي جديد – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم أدنى سعر له في آخر جلساته عند 13.12 وهو مستوى قياسي جديد للسهم، مستنداً بذلك لدعمه السابق والمحوري 13.38، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -3.98% بما يعادل -0.58 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستند من جديد لمستوى الدعم 13.38، وذلك طيلة ثبات المقاومة 16.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.38 ومستوى المقاومة 15.00.