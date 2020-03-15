شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم مرة أخرى أدنى مستوى 9.10، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.78 إلى 14.46)، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -1.87% بما يعادل -0.17 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.10، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.64 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.50.
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