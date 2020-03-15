شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم مرة أخرى أدنى مستوى 9.10، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.78 إلى 14.46)، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -1.87% بما يعادل -0.17 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.10، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.64 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.50.