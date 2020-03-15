أليانز إس إف يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 15-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أليانز إس إف (8040) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -8.36% بما يعادل -1.78 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 20.00، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.09.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 21.00.
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