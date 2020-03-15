شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عانى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.98% بما يعادل -195.43 نقطة، ويأتي هذا التراجع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7,001.94، ليستهدف الدعم 6,200.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 7,001.94.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
15
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
177
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
2
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
194
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 15-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.