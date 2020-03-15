شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 15-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى8230 نقطة، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته 8600 نقطة، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 8200 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 7700 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,061 وبين مستوى المقاومة هو 8,441 نقطة